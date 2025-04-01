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08:38, 1 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на купянском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись у Каменки и Двуречной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Каменки и Двуречной. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«После продвижения ВС РФ восточнее Каменки расстояние до населенного пункта сократилось до двух километров. (...) В результате успешных действий ВС РФ продвинулись до 500 метров с направления Двуречной по направлению Кутьковки», — заявил экс-военный.

Марочко добавил, что российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе села Тополи, а также взяли в полукольцевой охват украинские соединения в районе Красного Первого и Фиголевки.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали плацдарм у Купянска. Он также подчеркнул, что плацдарм может быть расширен еще больше.

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