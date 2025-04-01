Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают в одностороннем порядке наносить удары по российским энергообъектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что действия ВСУ противоречат публичным заявлениям властей Украины. Из данной Минобороны оценки следует, что таким образом Киев дискредитирует собственные заявления о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта.
Отмечается, что лишь за минувшие сутки ВСУ нанесли два удара по эгергетическим объектам России.