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17:29, 1 апреля 2025Экономика

В Петербурге оценили пользу соли

Комитет благоустройства Петербурга: Город стал менее пыльным благодаря соли
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Петербург стал значительно менее пыльным, чем раньше, благодаря соли. Пользу продукта оценил глава комитета по благоустройству города Сергей Петриченко в ходе пресс-конференции ТАСС, его слова приводит «Фонтанка».

По словам главы комитета по благоустройству, для борьбы с пылью зимой 2025 года в северной столице использовали больше соли вместо песка. «В этом году [зимой] мы в восемь раз применили меньше песка, применяли ту соль, за которую нас ругали. Тем не менее, если сказать объективно, мы видим результат: у нас минимальное количество бурь. Этот вывод можно сделать на основе количества обращений», — отметил Петриченко.

В начале апреля прошлого года в подведомственные учреждения комитета каждый день поступало почти 100 жалоб на пыльные бури. В этом году показатель сократился до 18-20. После каждого обращения на место отправляют бригады рабочих, очищающих территорию от пыли с помощью пылесосов.

Петриченко напомнил, что в 2025-м по причине более раннего потепления первые работы «по замывке города» начали выполнять в конце января. «У нас чуть-чуть пораньше все наступило, поэтому и вопросы у жителей возникают в соответствии с климатическими особенностями, которые есть сегодня», — заключил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Ранее в этот же день стало известно, что в Санкт-Петербурге пропало лицо Петра I.

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