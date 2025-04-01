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15:36, 1 апреля 2025Экономика

В Петербурге пропало лицо Петра

В Петербурге пропала маска Петра I во дворе особняка Слепцова
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пропала «маска Петра I» во дворе особняка Слепцова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Фонтанки».

«В XIX веке нос ходил гулять, а сейчас целая морда где-то, значит, шастает. Будьте осторожны», — написали журналисты, имея в виду сюжет романа Николая Гоголя «Нос», разворачивающийся в Петербурге.

Особняк Слепцова находится по адресу Большая Конюшенная улица, дом 9, в Центральном районе города. На одной из стен во дворе ранее располагалась маска, имитирующая слепок с лица Петра I. Однако, судя по опубликованной Telegram-каналом фотографии, сейчас место на кирпичной стене пустует.

В настоящее время здание позиционируется как креативное пространство с кафе и магазинами. Особняк, построенный в 1899 году, знаменит тем, что в нем жил промышленник Николай Путилов. После здание перестраивалось, в советское время в нем располагалась школа, потом различные организации. Известно, что в 2023 году собственник здания решил продать его спустя год после покупки. Особняк выставили на торги за 1,2 миллиарда рублей.

Ранее «золотого» зуба лишилась знаменитая скульптура «Дракон», расположенная в одном из дворов Санкт-Петербурга. Скульптура авторства художника Владимира Трубакова находится во дворе дома 23 на 8-й линии Васильевского острова. Она была создана в 1980-х годах.

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