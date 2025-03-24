В Петербурге у дракона украли золотой зуб

В Петербурге неизвестные украли часть скульптуры дракона

«Золотого» зуба лишилась знаменитая скульптура «Дракон», расположенная в одном из дворов Санкт-Петербурга. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Двери с помоек».

Скульптура находится во дворе дома 23 на 8-й линии Васильевского острова. «"Горынычу", кажется, нужна снова полномасштабная реставрация. Зуб золотой умыкнули!» — сообщили авторы канала.

Известно, что «золотой» зуб у скульптуры появился летом 2024 года во время покраски. За это активисты получили премию в номинации «Инициатива года».

«Дракон» появился в 1980-х годах, его создал художник-самоучка Владимир Трубаков. Он также оформил другие площадки города — это «Репка» и «Волна» на улице Кораблестроителей, «Цветок» на улице Репина и другие.

Ранее стало известно, что власти Воронежа отказались ставить памятник нерожденному ребенку.