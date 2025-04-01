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14:24, 1 апреля 2025Экономика

В Петербурге заработал музей бомжей

В Петербурге 1 апреля заработал музей бомжей
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: «РИА Новости»

Во вторник, 1 апреля, в Петербурге заработал музей бомжей. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.

Музей открыли в историческом центре города, на Гороховой улице. По словам журналиста, первая группа гостей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, поведавшим им о зарождении бродяжничества в России и его эволюции.

О предстоящем открытии музея бомжей стало известно в конце февраля. Его организатор Антон Бородин заявлял, что слово «бомж» на сегодняшний день незаслуженно имеет почти обсценную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Создатель выставки добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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