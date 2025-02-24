Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 24 февраля 2025Экономика

В Петербурге появится Музей бомжей

В Петербурге 1 апреля откроют Музей бомжей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге на Гороховой улице откроют Музей бомжей. Об этом со ссылкой на создателя выставки сообщает «Подъем».

Музей, который посвящен бродяжничеству и бездомным, должен начать работать с 1 апреля. По словам организатора Антона Бородина, идея его создания появилась случайно, и на данный момент экспозиция готовится, а помещение ремонтируется. Он отметил, что выбор даты открытия обусловлен тем, что это хороший теплый день.

«В какой-то момент захотелось свой музей и работу, на которой, при случае, можно ничего не делать и не заботиться о дресс-коде. Совместив эти два фактора, родилась шутейная идея. Но все дольше размышляя, стало понятно, что эта концепция намного глубже. БОМЖ — это по сути своей канцеляризм, аббревиатура. Со временем термин этот приобрел почти обсценную коннотацию. На наш взгляд, незаслуженно, и мы хотели бы убрать стигмы с аббревиатуры БОМЖ», — рассказал Бородин. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у музея достаточно резкое название, в нем не собираются глумиться и насмехаться над бездомными.

Материалы по теме:
Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки
Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки
12 февраля 2025
Участника СВО нашли работающим за еду в церкви
Участника СВО нашли работающим за еду в церкви
14 февраля 2025

Создатель выставки подчеркнул, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в непростую жизненную ситуацию, однако уточнил, что музей в первую очередь будет исторически-познавательным проектом, а не благотворительным. Экспозицию посвятят судьбам бездомных разных веков: посетители смогут увидеть «калику перехожего XIV века, разбойника и каторжника послепетровских времен, обитательницу ночлежки конца XIX века, советского бича, бомжа конца 1990-х годов», а также экспонаты по этой теме, заключил он.

Ранее в феврале стало известно, что в Томске установили первый в России «трусомат» — вендинговый аппарат по продаже мужского нижнего белья.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Парламент показал на дверь». Верховная Рада провалила голосование в поддержку легитимности Зеленского

      На Западе жестко отреагировали на слова премьера Дании об Украине

      Состоящая в браке 68 лет пара раскрыла один секрет долгой любви

      Популярность черных зубов у звезд объяснили

      В «Большой семерке» возникли разногласия из-за заявления по Украине

      Над столицей российского региона уничтожили воздушные цели

      «Калашников» направил на испытания новые бронешлемы

      Смертельное нападение стаи собак на девятилетнюю россиянку попало на видео

      Аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактической погоде

      Военкор раскрыл детали биографии комбата «Ахмата» после сообщений о смерти военного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше