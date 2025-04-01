В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

МВД Польши: По подозрению в связях с разведкой России задержан гражданин Украины

Польские спецслужбы задержали гражданина Украины по подозрению в связях с российской разведкой. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский на своей странице в соцсети X.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба — прим. «Ленты.ру»), основываясь на материалах собственного расследования, задержали в Мазовецком воеводстве 47-летнего гражданина Украины, работавшего по заданию российской разведки», — сказано в заявлении.

По утверждению следствия, подозреваемый дал показания, в которых описал идеологические мотивы своих действий, якобы вытекающие из его связей с Россией, а его деятельность заключалась в «наблюдении за военными объектами в Польше» по заданию российской разведки. Окружной суд Варшавы арестовал подозреваемого на три месяца.

Ранее польские власти заявили о планах объявить в розыск российских судмедэкспертов по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.