В правительстве России обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

РБК: Правительство России обсудило запрет езды на электросамокатах по тротуарам

В правительстве России обсудили вопрос запрета езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. Соответствующие поправки в законодательство, касающееся средств индивидуальной мобильности (СИМ), обсудили в кабмине, рассказал РБК участвовавший в дискуссии собеседник. Информацию об этом подтвердил и источник в сфере транспорта.

Помимо запрета езды по тротуарам, предлагается относить электровелосипеды мощностью больше 250 Вт к мопедам, ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге на СИМ, поднять минимальный возраст для управления СИМ с 14 до 16 лет и запретить передвигаться на них двум и более людям одновременно.

В качестве альтернативы полному запрету передвижения электросамокатов по тротуарам власти предлагают ввести приоритет движения для них по велодорожке, правому краю дороге и уже в последнюю очередь — по тротуару. Минтрансу и МВД поручено проработать возможность передвижения СИМ по пешеходным дорожкам с неинтенсивным движением. Проект изменений должен быть направлен в аппарат кабмина до 3 апреля, уточнил собеседник издания.

В марте в Госдуму поступило предложение ввести права для самокатчиков. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в список поступивших предложений также внесли уточнение термина «транспортное средство» и распространение понятия «водитель» на лицо, которое использует электросамокат или иное СИМ.