Депутат Рады Дмитрук счел главным интересом Киева восстановление отношений с РФ

Главными национальными интересами Украины является завершение вооруженного конфликта с Россией и восстановление двусторонних отношений. Об этом заявил депутат Верховной Рады страны Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Главным национальным интересом Украины и главной задачей являются окончание войны, восстановление и укрепление отношений с РФ!» — подчеркнул политик. По его мнению, это должно стать частью глобального плана Киева по обеспечению безопасности.

Дмитрук счел политику действующего руководства Украины противоречием национальным интересам страны в угоду Западу. Он отметил, что прочные отношения с Россией являются единственной настоящей гарантией безопасности для страны. Депутат охарактеризовал другие формы взаимоотношений Киева и Москвы как «блеф и манипуляции».

Ранее большинство украинцев поддержало идею компромиссного мира с Россией. Также 17 процентов опрошенных жителей Украины желают приостановки боевых действий на нынешней линии боевого столкновения.