В России начался весенний призыв в армию

В России с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армии

В России с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армии. Соответствующий указ накануне подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, отправить на службу в Вооруженные силы России предполагается 160 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Этим же документом увольняются военные, чей срок военной службы по призыву истек.

Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россиян, призванных на срочную службу в армию в рамках весенней кампании, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Также вице-адмирал разъяснил порядок направления повесток призывникам. По его словам, электронные повестки будут направляться подлежащим призыву гражданам через портал Госуслуг или через сайт «Мос.ру». При этом Министерство обороны не отказывается от бумажных повесток. Отмечается, что они по-прежнему юридически значимы и тоже будут рассылаться.