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17:33, 31 марта 2025Россия

Минобороны разъяснило порядок направления повесток призывникам

Минобороны: МО не отказывалось от направления призывникам бумажных повесток
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Минобороны России разъяснило порядок направления повесток призывникам. Текст брифинга заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского опубликован в Telegram-канале министерства.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в возрасте от 18 до 30 лет в Вооруженные силы.

В Минобороны напомнили, что электронные повестки будут направляться подлежащим призыву гражданам через портал Госуслуг или через сайт «Мос.ру».

При этом министерство не отказывается от направления призывникам бумажных повесток. «Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться», — указано в тексте брифинга.

На фоне начала весеннего призыва в Минобороны подчеркнули, что срочников не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции. Там также пояснили, что призывные мероприятия не связаны с проведением спецоперации.

ЖЗЛ
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