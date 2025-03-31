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17:02, 31 марта 2025Россия

В Генштабе высказались о связи призыва россиян в армию с СВО

Вице-адмирал Цимлянский: Срочников не будут привлекать к задачам в зоне СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Россиян, призванных на срочную службу в армию в рамках весенней кампании, не будут привлекать для выполнения задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель начальника Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве заверили, что призывные мероприятия не связаны с проведением спецоперации. По словам Цимлянского, в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области россияне, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Как пояснили в Минобороны, большинство призывников проведут первые пять месяцев службы в учебных соединениях и воинских частях, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их распределят в войска в соответствии с полученными навыками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении с 1 апреля по 15 июля весеннего призыва в армию. Согласно документу, к срочной службе привлекут 160 тысяч граждан.

В декабре 2024 года в Минобороны заявили, что в рамках осенней кампании солдаты-срочники также не отправлялись в зону специальной военной операции.

ЖЗЛ
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