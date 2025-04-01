В России предложили запретить самокаты в центре города

Автоэксперт Егоров призвал запретить самокаты в центре крупных городов России

Планы правительства России и московских властей ужесточить правила движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), убрав их с тротуаров или разрешив двигаться по ним «в последнюю очередь», — недостаточны для решения проблемы с самокатчиками. Таким мнением с изданием «Ридус» поделился автоэксперт Максим Егоров.

Зарубежный опыт показывает, что с электросамокатами и другими СИМ может эффективно сработать только один метод — полный запрет их использования в центре города. Эксперт заявил, что благодаря этим правилам статистика происшествий с печальными последствиями в крупных европейских городах сведена к минимуму.

Егоров добавил, что запрет не должен коснуться детской техники, которая разгоняется не сильнее 3-5 километров в час, а также обычных велосипедов и самокатов.

Ранее во вторник, 1 апреля, в правительстве России обсудили вопрос запрета езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. Также предлагается относить электровелосипеды мощностью больше 250 Вт к мопедам, ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге на СИМ, поднять минимальный возраст для управления СИМ с 14 до 16 лет и запретить передвигаться на них двум и более людям одновременно.