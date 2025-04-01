В России ввели новые ограничения для мигрантов

В России вступил в силу запрет на прием в школы детей без знания русского языка

В России начал действовать закон, ограничивающий прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как разъяснили в Министверстве просвещения, соответствующий экзамен будет проводиться в устной и письменной формах для тех, кто подает документы во 2–11-й классы. Для поступающих в первый класс предусмотрено только устное тестирование.

Тем, кто не сможет получить даже тройку, разрешат пройти повторное тестирование. Но сделать это получится не ранее чем через три месяца.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что в некоторых регионах страны могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы. По его словам, в ряде городских и сельских поселений сформировалось плотное заселение моноэтнических групп, которых привлекли к работе преимущественно в сферах торговли, строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности.