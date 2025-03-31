В России заявили о рисках возникновения замкнутых мигрантских анклавов

Гребенкин: В регионах России могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

В некоторых регионах России могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы. Риски их появления оценил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин, передает РИА Новости.

По словам Гребенкина, в ряде городских и сельских поселений сформировалось плотное заселение моноэтнических групп, которых привлекли к работе преимущественно в сферах торговли, строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности.

«Это формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», — заявил замсекретаря Совбеза.

Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывают иностранцы, которые находятся в России незаконно, так как превысили сроки легального пребывания или не выехали за пределы страны после принятия решений об их административном выдворении. На данный момент их насчитывается более 670 тысяч, следует из статистики МВД.

Гребенкин отметил, что в отдельных городах из-за «несбалансированной концентрации мигрантов» отмечается критическая нагрузка на социальную инфраструктуру, в частности, в сфере школьного образования.

«В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50 процентов и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов», — обозначил он.

Ранее кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда предложил способ борьбы с мигрантскими анклавами. По его мнению, в России следует постепенно вводить ограничения на трудовую деятельность приезжих иностранцев в отдельных отраслях, в том числе в сфере услуг и торговле.