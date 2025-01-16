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15:36, 16 января 2025Россия

В России предложили способ борьбы с мигрантскими анклавами

Политолог Бурда: С анклавами мигрантов нужно бороться постепенными ограничениями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

С мигрантскими анклавами в России необходимо бороться постепенным введением ограничений на трудовую деятельность приезжих иностранцев в отдельных отраслях, в том числе в сфере услуг и торговле. Такое мнение выразил кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда. Его цитирует «Царьград».

В публикации сказано, что сейчас некоторые анклавы проживания мигрантов, формирующиеся вокруг, например, громадных рынков, так называемых развалов, уже де-факто превратились в отдельные города. Бороться с ними нахрапом не получится, делать это нужно постепенно, считает эксперт.

По его мнению, чем больше для мигрантов будет расставлено «ограничительных флажков и колышков», которые будут сужать сферу их занятости, тем успешнее получится уменьшать их количество в РФ и сжимать анклавы приезжих. В связи с этим Бурда предложил сделать для приезжих следующее ограничение: если мигрант приезжает работать на стройке, то он должен иметь право работать только на ней. Если же он передумает и захочет трудиться, например, курьером, то будет должен уехать на родину, переоформить документы и возвратиться работать уже курьером. Но в этом случае он снова будет иметь право работать только в курьерской сфере.

«Вот так эта система должна работать. И тогда постепенно установится порядок», — заявил эксперт.

Ранее политолог и общественный деятель Эрнест Макаренко заявил об этноциде против русских из-за наплыва мигрантов. В частности, как сообщалось, жителей Москвы возмутили вывески на коммерческих маршрутках, обслуживаемых мигрантами. Названия остановок были написаны с ошибками.

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