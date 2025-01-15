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15:50, 15 января 2025Россия

Политолог заявил об этноциде против русских из-за наплыва мигрантов

Политолог Макаренко: Наплыв мигрантов привел к началу этноцида против русских
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Активный приток мигрантов в Россию уже напоминает «тихую оккупацию» страны, сегодня она уже переходит в новую фазу. Против русских начинают этноцид. Такое мнение выразил политолог и общественный деятель Эрнест Макаренко, его слова передает «Царьград».

В частности, как сказано в публикации, жителей Москвы возмутили вывески на коммерческих маршрутках, обслуживаемых мигрантами. Названия остановок были искажены ошибками. Гастарбайтеры просто написали их так, как сами воспринимают на слух, совершенно не задумываясь об орфографии русского языка. Так, вместо «Газопровода» появился «Газаправод». А «Бунинская аллея» превратилась в «Бунски алея».

«Простите за термины, но надо говорить откровенно. Идет тихая оккупация, и ситуацию уже даже можно назвать и нужно называть этноцидом, потому что это разрушение нашего традиционного уклада жизни, русской культуры, русского языка, нашей исторической памяти», — заявил политолог Макаренко.

Он призвал называть вещи своими именами и «жестко убирать подобные негативные явления». Также политолог заявил о необходимости развивать российскую традиционную культуру.

«А это обязанность государства, записанная в том числе в стратегии национальной безопасности», — заявил Макаренко. Он добавил, что «власть должна осознать свою ответственность» и немедленно принять реальные меры.

Ранее увеличение числа мигрантов в России объяснили алчностью некоторых слоев общества в стране. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев прокомментировал слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что среднестатистическому работодателю крайне важна дешевая рабочая сила, на которой можно создавать капитал, отметив, что так и есть.

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