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13:19, 13 января 2025Россия

Увеличение числа мигрантов в России объяснили

Малофеев: Стяжательство является причиной бездумной миграционной политики в РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев прокомментировал слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о мигрантах. Он отметил, что сейчас речь в этом отношении идет о выживании России, его слова приведены на сайте телеканала.

Малофеев напомнил, что патриарх объяснил увеличение приезжих граждан в стране с алчностью некоторых слоев общества в стране. «Предстоятель прямо назвал причину бездумной миграционной политики последнего десятилетия: стяжательство», — указал предприниматель.

Малофеев процитировал слова священнослужителя о том, что среднестатистическому работодателю крайне важна дешевая рабочая сила, на которой можно создавать капитал, отметив, что так и есть.

«Низкие зарплаты, уклонение от налогов и взносов, отсутствие социальной ответственности перед работниками — вот та рабочая "культура", которую принесли нам эти "незаменимые специалисты"», — добавил от себя общественный деятель.

В заключении он порекомендовал гражданам прислушаться к словам патриарха, так как речь идет о выживании русского народа.

Ранее патриарх Кирилл объяснил природу конфликта России с Западом. Он отметил, что Россия оказалась цивилизационным вызовом для очень многих людей в западных странах, которые отказались от веры и основных постулатов человеческой морали.

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