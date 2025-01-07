Патриарх Кирилл объяснил природу конфликта России с Западом

Патриарх Кирилл: конфликт России с Западом оказался духовным и религиозным

Россия оказалась цивилизационным вызовом для очень многих людей на Западе, которые отказались от веры и основных постулатов человеческой морали. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его процитировало РИА Новости.

По его словам, политические силы, подчинившие значительную часть земного шара, споткнулись на России, конфликт с которой оказался мировоззренческим, духовным и даже религиозным.

Ранее Патриарх Кирилл раскритиковал попытки оспорить государствообразующую роль русского народа. Он полагает, что это создает риски для исторического единства российского общества.

Также глава РПЦ напомнил богатым и обеспеченным людям о том, что их состояние является божьим даром. Он убежден, что богатство должно служить спасению, а не подрывать нравственную и духовную жизнь.

