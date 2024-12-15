Патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал им поделиться

Патриарх Кирилл: богатство является божьим даром, им нужно уметь делиться

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что богатые и обеспеченные люди обязаны понимать, что их состояние является не просто результатом их трудов, но и божьим даром. В связи с этим он призвал научиться разделять материальные блага с другими людьми, пишет РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), богатство не должно подрывать нравственную и духовную жизнь, а должно служить спасению. «А для того, чтобы было так всегда, свое богатство нужно разделять с другими», — объяснил он, добавив, что люди должны видеть тех, кто находится в нужде, и помогать им по зову собственной совести.

Патриарх также напомнил, что материальные ценности нужны не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир приближается к апокалипсису из-за развития искусственного интеллекта.

