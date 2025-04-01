В российском городе пожаловались на разваливающийся из-за сырости дом

Жители Кургана пожаловались, что аварийный дом разваливается, а их не расселяют

Жители поселка в Кургане пожаловались, что их аварийный дом разваливается на протяжении многих лет, однако их никто не расселяет. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба регионального отделения «Народного фронта».

Речь идет о доме 5Б, расположенном в поселке Механическом. В 2017 году его признали аварийным, но к настоящему моменту положенные выплаты для улучшения жилищных условий достались лишь 4 из 18 квартир. Жильцы некоторых из оставшихся квартир страдают от постоянных потопов, из-за чего в помещениях постоянно сыро и разрослась плесень. На одну из собственниц, пенсионерку, едва не рухнул потолок. По словам жильцом, обращения в суд и в администрацию не принесли результата.

Накануне жители Дальнереченска в Приморском крае пожаловались, что у них чернеют руки после использования воды из-под крана.