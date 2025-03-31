У россиян начали чернеть руки после воды из-под крана

Жители Дальнереченска рассказали, что у них чернеют руки после воды из-под крана

Жители Дальнереченска в Приморском крае пожаловались, что у них чернеют руки после воды из-под крана. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, на протяжении четырех суток из кранов течет желтая вода с запахом канализации, из-за чего они не могут ни мыться, ни готовить, ни стирать. Помимо этого, после использования такой воды у них чернеют руки. При этом дальнереченцы посетовали, что подобная ситуация происходит не впервые и повторяется каждую весну в течение нескольких лет.

«Как ребенка в такой воде купать? Детские вещи все пожелтели, кожа сыпью покрывается, про посуду, сантехнику уже молчу. Это ж сколько нужно бутилированной воды на этаж мне принести на семью. Из года в год одно и то же. Крик души уже просто… Вы тогда хоть водовоз организуйте, сил уже нет», — признались россияне.

В свою очередь, в ресурсоснабжающей организации «Примтеплоэнерго» заявили, что качество воды ухудшилось по причине «прохождения паводкового периода». В компании также отметили, что сейчас увеличили частоту промывки скорых фильтров, а специалисты «проводят все необходимые мероприятия, направленные на улучшение качества подаваемой населению воды».

Ранее в этот же день стало известно, что инвалид из города Советская Гавань на протяжении многих лет страдает от потопа в квартире. Мужчина не раз взбирался на крышу, чтобы самостоятельно почистить ее от осадков, однако недавно доступ наверх перекрыли. Россиянин признался, что опасается, что несущая стена, по которой регулярно льется вода, может обрушиться.