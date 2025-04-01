В российском городе возбудили дело из-за расправы над амурским тигром

В Приморье возбуждено дело из-за убийства амурского тигра

В Приморском крае возбудили дело из-за расправы над амурским тигром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 21 января недалеко от села Минеральной был обнаружен тигр. Правоохранители осмотрели его и заметили раны на голове, истощенность, обморожение. Экспертиза подтвердила, что в животное стреляли.

Возбуждено дело по части 1 статьи 258.1 («Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации») УК РФ. Ход и расследование поставлены на контроль в прокуратуре Яковлевского района.

Ранее стало известно, что в Приморском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный оборот частей и органов диких краснокнижных животных.

