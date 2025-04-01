В российском регионе расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер

В Красноярском крае расширили список запрещенных для работы мигрантов сфер

В Красноярском крае власти расширили перечень профессий, в которых запрещена работа мигрантов. Об этом сообщается на сайте администрации российского региона.

«На основании предложений ГУМВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов расширен перечень видов экономической деятельности, куда запрещается привлекать трудовых мигрантов, работающих на основании патентов», — говорится в сообщении.

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года мигрантам, помимо уже имеющихся ограничений, будет также запрещено работать в сфере по распиловки и обработке древесины, в производстве транспортного оборудования, в сфере общественного питания, а также в среднем, общем и дополнительном образовании и в салонах красоты.

Указ также утверждает ограничения на 2026 год. Тогда мигрантам запретят работать в производстве оружия и боеприпасов, транспортных средств и оборудования.

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». Приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке, а также налаживать добрососедские отношения с местными жителями — здороваться при встрече, оказывать помощь пожилым и детям.