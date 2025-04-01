В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

В Омской области изымут участки дачников ради строительства платного моста

В Омской области захотели изъять несколько дачных участков ради строительства платного моста через Омь. Список участков утвердил Минтранс, его опубликовали на портале правительства российского региона.

Общая площадь участков, вошедших в список, превысила 4,6 тысячи квадратов. Большая их часть находится в садовом некоммерческом товариществе «Гидротехник», через которое проложат новую конструкцию. Также будут изъяты участки на улицах Раздольная и Учхозная 2-я.

По данным «РБК», строительство моста начнется в 2025 году. Стоимость проект составит около 1,6 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, когда в Санкт-Петербурге начнут строить новый разводной мост через Неву. Начало работ запланировано на весну 2025 года.