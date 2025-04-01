Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:15, 1 апреля 2025Экономика

В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

В Омской области изымут участки дачников ради строительства платного моста
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Омской области захотели изъять несколько дачных участков ради строительства платного моста через Омь. Список участков утвердил Минтранс, его опубликовали на портале правительства российского региона.

Общая площадь участков, вошедших в список, превысила 4,6 тысячи квадратов. Большая их часть находится в садовом некоммерческом товариществе «Гидротехник», через которое проложат новую конструкцию. Также будут изъяты участки на улицах Раздольная и Учхозная 2-я.

По данным «РБК», строительство моста начнется в 2025 году. Стоимость проект составит около 1,6 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, когда в Санкт-Петербурге начнут строить новый разводной мост через Неву. Начало работ запланировано на весну 2025 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс

    На новых смартфонах нашли крадущий аккаунты в Telegram вирус

    Российские войска продвинулись на одном из направлений в Харьковской области

    В МИД обвинили Украину в обстрелах гражданских объектов в России

    Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

    В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

    Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

    Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

    В правительстве России обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

    Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше