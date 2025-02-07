Назван срок начала строительства нового моста в Санкт-Петербурге

Беглов: разводной мост через Неву начнут строить весной 2025 года

Разводной мост через Неву в Санкт-Петербурге начнут строить весной 2025 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.

Новый мост построят рядом с Финляндским железнодорожным мостом, который имеет статус памятника регионального значения. В связи с этим проект конструкции разрабатывался с учетом максимального сохранения вида на историческую железнодорожную переправу.

«Проведена большая работа, и выбран оптимальный архитектурно-художественный облик нового моста», — написал Беглов. В том числе была минимизирована строительная высота пролетов и предусмотрена однокрылая раскрывающаяся система, каждый из пролетов которой будет подниматься как самостоятельная конструкция для каждого направления движения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появятся четыре новых моста.