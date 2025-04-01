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22:05, 1 апреля 2025Мир

В США допустили введение Трампом жестких санкций против перевозчиков российской нефти

Fox News: Трамп может ввести жесткие санкции против судов, перевозящих нефть РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против судов, перевозящих российскую нефть. Об этом в соцсети X написала корреспондент Fox News Джеки Хайнрих.

Она отметила со ссылкой на источник, что американский лидер считают, что Россия «тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня» и допускает давление на Москву.

По данным журналистки, одним из механизмов давления может стать запрет прохода по Балтийскому морю российских судов, перевозящих нефть.

Ранее глава Белого дома отметил, что у России есть крайний срок, чтобы договориться о прекращении огня на Украине. Точных сроков при этом нет, он будет ориентироваться на интуицию. Трамп заявил, что существует «психологический дедлайн». «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал президент США и добавил, что Владимир Путин хочет заключить сделку.

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