Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 1 апреля 2025Мир

В США заявили о плачевном состоянии ядерного арсенала

Эксперты предупредили Трампа о плачевном состоянии ядерного арсенала США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Nicole Neri / Reuters

Эксперты консервативного аналитического центра Heritage Foundation и группа американских законодателей выпустили совместный доклад, в котором предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о нехватке тактического ядерного оружия на случай войны с Китаем. Выводы из доклада приводит телеканал Fox News.

«С момента окончания холодной войны США резко сократили ядерное вооружение по всему миру, подписали множество соглашений о контроле над вооружениями с Советским Союзом и Россией и сегодня располагают арсеналом примерно на 85 процентов меньшим, чем тот, которым они владели в разгар холодной войны», — отметил аналитик отдела по вопросам стратегического сдерживания Heritage Foundation Боб Питерс.

Эксперт добавил, что большая часть ядерного арсенала США была произведена более 35 лет назад и на настоящий момент устарела. Он сравнил систему ядерного сдерживания Соединенных Штатов со старым автомобилем Cadillac 1975 года, «купленным еще дедом» и сохранившимся в едва рабочем состоянии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности страны к возможной войне с Китаем. По его словам, Соединенные Штаты не стремятся к вооруженному конфликту с Пекином, но обладают достаточной военной мощью на случай его начала.

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о раздражении Трампа из-за России и Украины

    Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заразились одним вирусом

    Стала известна причина внесения звезды «Аноры» в «Миротворец»

    Названы опасные причины ночной жажды

    Раскрыты сроки решения по апелляции Ле Пен

    В российском городе пожаловались на разваливающийся из-за сырости дом

    В США заявили о плачевном состоянии ядерного арсенала

    Крупнейший в мире оператор спутников с РСА заключил контракт с НАТО

    19-летняя туристка обвинила израильтянина в изнасиловании на пляже Таиланда

    Россиянина осудили на 15 лет за расправу над маленьким сыном знакомой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше