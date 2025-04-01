В США заявили о плачевном состоянии ядерного арсенала

Эксперты предупредили Трампа о плачевном состоянии ядерного арсенала США

Эксперты консервативного аналитического центра Heritage Foundation и группа американских законодателей выпустили совместный доклад, в котором предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о нехватке тактического ядерного оружия на случай войны с Китаем. Выводы из доклада приводит телеканал Fox News.

«С момента окончания холодной войны США резко сократили ядерное вооружение по всему миру, подписали множество соглашений о контроле над вооружениями с Советским Союзом и Россией и сегодня располагают арсеналом примерно на 85 процентов меньшим, чем тот, которым они владели в разгар холодной войны», — отметил аналитик отдела по вопросам стратегического сдерживания Heritage Foundation Боб Питерс.

Эксперт добавил, что большая часть ядерного арсенала США была произведена более 35 лет назад и на настоящий момент устарела. Он сравнил систему ядерного сдерживания Соединенных Штатов со старым автомобилем Cadillac 1975 года, «купленным еще дедом» и сохранившимся в едва рабочем состоянии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности страны к возможной войне с Китаем. По его словам, Соединенные Штаты не стремятся к вооруженному конфликту с Пекином, но обладают достаточной военной мощью на случай его начала.