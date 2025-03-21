Трамп заявил о готовности к войне с Китаем

Трамп: США отлично подготовлены на случай войны с Китаем

Вашингтон не стремится к войне с Пекином, но обладает достаточной военной мощью для возможного противостояния. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что не хотел бы демонстрировать военную мощь США кому-либо.

10 марта сообщалось, что Пекин и Вашингтон начали обсуждение подготовки к возможной встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в июне. Ранее американский военный эксперт Брайан Берлетик заявлял, что торговые меры Трампа в отношении Китая сигнализируют о подготовке к войне с этой страной.