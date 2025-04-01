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15:56, 1 апреля 2025Моя страна

В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

В Татарстане рассказали о разработке нового голосового помощника «Раис»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: tatar-inform.ru

Блогеры в Татарстане начали публиковать видео, на котором тестируют голосовой помощник «Раис», говорящий голосом главы республики Рустама Минниханова. Об этом сообщает «Татар-информ».

Голосовой помощник дает полезные советы, шутит и использует известные фразы Минниханова, среди которых «Тяп-ляп не делайте!», «Значит, файдасы бар!», «Татарин — не только тот, кто говорит по-татарски».

Пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова опубликовала видео блогеров в своем Telegram-канале. «Уже несколько человек пишут о том, что тестируют голосового помощника — колонку «Раис». Не знаю, что это, но идея интересная», — написала она.

Официальной информации о разработке голосового помощника в Татарстане нет.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft разработала голосового помощника Dragon Copilot, предназначенного для врачей. Сервис может быстро извлекать информацию из медицинских источников, писать письма, автоматически составлять клинические заметки и резюме после визита пациента.

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