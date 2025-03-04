Microsoft выпустила ИИ для врачей

ИИ-помощник от Microsoft упростит работу врачам и защитит их от выгорания

Американская корпорация Microsoft разработала голосового помощника Dragon Copilot, предназначенного для врачей. Об этом сообщается на сайте компании.

Сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволит упростить и ускорить рутинную часть работы медицинских специалистов. Виртуальный помощник может быстро извлекать информацию из медицинских источников, писать письма, автоматически составлять клинические заметки и резюме после визита пациента.

Ассистент работает на основе технологий Dragon Medical One (DMO) и DAX Copilot (DAX). В частности, с помощью DMO Microsoft удалось задокументировать миллиарды историй болезни пациентов. В компании заметили, что Dragon Copilot работает на защищенной архитектуре.

«Благодаря этой технологии врачи смогут сосредоточиться на пациенте, а не на компьютере, и это приведет к лучшим результатам и в конечном итоге к лучшему медицинскому обслуживанию для всех», — заметил директор Microsoft по медицинским вопросам Дэвид Рью. По словам менеджера корпорации Кенна Харпера, врачи могут «общаться» с ИИ посредством естественного языка и виртуальный помощник будет понимать их.

В компании подытожили, что уровень выгорания врачей в США снизился с 53 процентов в 2023 году до 48 процентов в 2024 году отчасти из-за технологических достижений.

В конце февраля специалисты корпорации Microsoft создали модель WHAM (World and Human Action Model) для тестирования и оптимизации игр. Считается, что ИИ поможет сэкономить время геймдизайнерам.