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13:31, 21 февраля 2025Наука и техника

Microsoft создала ИИ для тестирования игр

Microsoft создала модель WHAM для тестирования и оптимизации видеоигр
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Специалисты корпорации Microsoft создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для тестирования и оптимизации игр. Техническое устройство модели описано в журнале Nature.

Модель получила название WHAM (World and Human Action Model). В компании рассказали, что она способна как генерировать графику в видеоиграх, так и симулировать действия игрока и запускать полноценные игровые сессии. Это нужно для того, чтобы сэкономить время на тестирование видеоигр.

WHAM была обучена на 1,6 миллиарда параметров и с 1 миллиардом изображений и действий игрового контроллера. Это соответствует около 7 годам непрерывного игрового процесса. ИИ обучали на основе игр Bleeding Edge от Ninja Theory. Модель может генерировать игровой процесс, а затем предсказывать развитие игры и действия геймера. Она понимает трехмерный игровой мир и игровую физику.

В Microsoft отметили, что WHAM позволит игровым студиям сэкономить время и использовать меньше живых специалистов для тестирования игр. Также им не придется обращаться к живым геймерам, чтобы проводить бета-тестирование и искать баги в играх.

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Также в компании рассказали, что изучают возможность использования ИИ для оптимизации существующих игр — например, при переносе ретро-тайтлов на новые платформы. Вице-президент Microsoft Фатима Кардар подчеркнула, что WHAM будет применять индивидуальный метод в случае каждой отдельной видеоигры.

В конце января опрошенные организаторами выставки Game Developers Conference разработчики видеоигр заявили, что ИИ оказывает негативное влияние на индустрию. Так, половина из 3000 разработчиков заявила, что разочаровалась в ИИ.

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