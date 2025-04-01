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01:13, 1 апреля 2025Мир

Ван И высказался о нормализации отношений России и США

Глава МИД КНР Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ван И

Ван И. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в беседе с РИА Новости.

По словам министра, шаги идут во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности, подчеркнул он.

Ван И отметил, что в этих условиях крупные государства должны выполнять взятые на себя обязательства и выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет договориться с Россией. По его мнению, приоритетом американского лидера остается урегулирование украинского конфликта путем миротворческих инициатив.

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