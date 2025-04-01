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14:37, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий испытал отвращение из-за наживающихся на его имени мошенников

Австралийский ведущий Макгуайр предупредил об использующих его имя мошенниках
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Darrian Traynor / Stringer / Getty Images

Известный австралийский теле- и радиоведущий, журналист и спортивный комментатор Эдди Макгуайр предупредил о наживающихся на его имени мошенниках. Он признался, что испытал отвращение, когда узнал о выходке злоумышленников, передает Daily Mail.

Сообщается, что на видеохостинге YouTubе распространился рекламный ролик, где мошенники, используя имя Макгуайра, предлагают легкий и быстрый способ заработка. В ролике, в котором злоумышленники с помощью нейросети создали реалистичное видеоизображение ведущего, утверждается, что пользователи смогут получать по одной тысяче долларов в день.

Макгуайр заверил, что никогда не снимался в подобной рекламе, а также раскритиковал мошенников. «Ужасные люди, которые пытаются украсть мою личность и охотятся на ничего не подозревающих жертв. Это позорно и отвратительно», — возмутился журналист.

Ранее сообщалось о том, что мошенники попытались обмануть российскую журналистку Тину Канделаки, но получили отпор. Злоумышленники отправили медиаменеджеру сообщение, в котором уведомили ее о предстоящей проверке электросчетчиков.

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