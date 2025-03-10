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12:00, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Мошенники попытались обмануть Тину Канделаки, но получили неожиданный ответ. Журналистка показала переписку в WhatsApp

Телеведущая Тина Канделаки показала свою переписку с мошенниками в WhatsApp
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / Фотохост-агентство РИА Новости

Мошенники попытались обмануть российскую журналистку и медиаменеджера Тину Канделаки, но получили отпор. Телеведущая показала переписку в WhatsApp.

Канделаки опубликовала скриншот переписки с анонимным собеседником. Он заявил, что в доме журналистки будет проводиться проверка электросчетчиков, и попросил Канделаки уточнить, когда она сможет встретить специалиста. Неизвестный указал номер телефона и данные мастера, который должен был предварительно с ней связаться. «Блестяще! Крым наш! До встречи в Одессе!» — ответила им ведущая.

«Начинаем утро с мошенников», — поиронизировала Канделаки.

Скриншот переписки, опубликованный в Telegram-канале Тины Канделаки

Суд отправил в колонию фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки

В мае 2023 года троих администраторов Telegram-каналов приговорили к тюремному заключению по уголовному делу о вымогательстве у телеведущей и ее мужа. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники объединились в организованную группу и приобрели Telegram-каналы, где стали публиковать порочащие сведения о публичных лицах. За удаление материалов они требовали 470 тысяч рублей.

Всех троих фигурантов приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор. Срок осужденным снизили на год и назначили каждому из них по семь лет колонии строгого режима. Также фигурантам отменили штраф и арест, наложенный на их деньги.

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Песков рассказал о звонках от мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему несколько раз звонили телефонные мошенники.

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — рассказал официальный представитель Кремля.

Между тем президент России Владимир Путин сообщал, что в 2024 году сумма ущерба граждан от киберпреступлений составила около 200 миллиардов рублей. По словам главы государства, около 25 процентов пострадавших от действий киберпреступников — пенсионеры. Раскрываемость таких преступлений снизилась, указал Путин. «Мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности. Но и органы власти должны соответствующим образом на эти угрозы реагировать», — обратил внимание президент.

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