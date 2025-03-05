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18:36, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Песков рассказал о звонках от мошенников

Песков заявил, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники. Об этом он рассказал корреспонденту Александру Юнашеву, комментарий был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — ответил Песков на вопрос Юнашева о том, не становился ли он жертвой телефонных мошенников.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году сумма ущерба граждан от киберпреступлений составила около 200 миллиардов рублей. Он также указал, что около 25 процентов пострадавших от действий злоумышленников — пенсионеры.

Перед этим эксперт компании F.A.C.C.T. Елена Шамшина предупредила, что киберпреступники будут чаще атаковать россиян в 2025 году. По ее словам, злоумышленники будут использовать мессенджеры, а также мошеннические приложения.

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