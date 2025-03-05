Песков рассказал о звонках от мошенников

Песков заявил, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники. Об этом он рассказал корреспонденту Александру Юнашеву, комментарий был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — ответил Песков на вопрос Юнашева о том, не становился ли он жертвой телефонных мошенников.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году сумма ущерба граждан от киберпреступлений составила около 200 миллиардов рублей. Он также указал, что около 25 процентов пострадавших от действий злоумышленников — пенсионеры.

Перед этим эксперт компании F.A.C.C.T. Елена Шамшина предупредила, что киберпреступники будут чаще атаковать россиян в 2025 году. По ее словам, злоумышленники будут использовать мессенджеры, а также мошеннические приложения.