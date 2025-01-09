Киберпреступники будут чаще атаковать россиян

F.A.C.C.T.: киберпреступники в 2025 году будут чаще атаковать россиян

Киберпреступники в 2025 году будут чаще атаковать россиян. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделилась технический руководитель департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F.A.C.C.T. Елена Шамшина.

«Мы ожидаем появления новых мошеннических схем и модификации уже известных (в том числе схемы "Мамонт"). Они будут включать в себя различные механизмы: атаки через мессенджеры, с помощью сети мошеннических файлов, атаки на пользователей мобильных устройств посредством мошеннических приложений», — отметила Шамшина.

Она добавила, что аналитики F.A.C.C.T. уже фиксируют увеличение количества вредоносного ПО (ВПО) для Android, а также появление новых модификаций старых ВПО, и эта тенденция в 2025 году сохранится. Кроме того, по мере роста популярности многофакторной аутентификации киберпреступники будут искать способы обхода этой защиты, используя для получения доступа к защищенным системам и аккаунтам фишинговые схемы.

«Ожидается увеличение роли искусственного интеллекта в кибератаках, включая создание с его помощью более убедительных дипфейков, автоматизацию фишинга для массовых атак, а также совершенствование методов поиска уязвимостей в системах и приложениях», — отметила Шамшина.

По ее словам самым популярным способом доставки вредоносов до жертвы с помощью фишинговых писем останутся заархивированные файлы. Вместе с тем в 2025 году киберпреступники продолжат экспериментировать с маскировкой основных вредоносных элементов. В частности, они будут создавать многоуровневые вложения-«матрешки» и шифровать архивы с различными способами доставки пароля конечному пользователю.

Ранее стало известно о том, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок (APT) увеличилось почти вдвое. Приоритетными целями для хакеров остаются госведомства, научно-исследовательские институты, и производственные предприятия.