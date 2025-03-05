Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:58, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Путин раскрыл сумму ущерба россиян от киберпреступлений

Путин: Ущерб от киберпреступлений в 2024 году составил 200 миллиардов рублей
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сумма ущерба россиян от киберпреступлений в 2024 году составила около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает РИА Новости.

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей», — заявил Путин.

Президент России также указал, что около 25 процентов пострадавших от действий киберпреступников — пенсионеры. Он добавил, что раскрываемость таких преступлений снизилась.

Ранее технический руководитель департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F.A.C.C.T. Елена Шамшина предупредила, что киберпреступники в 2025 году будут чаще атаковать россиян. По ее словам, злоумышленники будут совершать атаки через мессенджеры, а также посредством мошеннических приложений.

Перед этим стало известно, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок (APT) увеличилось почти вдвое. Уточнялось, что наиболее активными были проукраинские APT-группы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

      В Харькове прогремел взрыв

      Германия собралась помешать запуску «Северного потока-2»

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на передачу Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

      Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше