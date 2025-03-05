Путин раскрыл сумму ущерба россиян от киберпреступлений

Путин: Ущерб от киберпреступлений в 2024 году составил 200 миллиардов рублей

Сумма ущерба россиян от киберпреступлений в 2024 году составила около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает РИА Новости.

«Прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей», — заявил Путин.

Президент России также указал, что около 25 процентов пострадавших от действий киберпреступников — пенсионеры. Он добавил, что раскрываемость таких преступлений снизилась.

Ранее технический руководитель департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F.A.C.C.T. Елена Шамшина предупредила, что киберпреступники в 2025 году будут чаще атаковать россиян. По ее словам, злоумышленники будут совершать атаки через мессенджеры, а также посредством мошеннических приложений.

Перед этим стало известно, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок (APT) увеличилось почти вдвое. Уточнялось, что наиболее активными были проукраинские APT-группы.