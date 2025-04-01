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10:16, 1 апреля 2025Бывший СССР

Соседняя с Россией страна допустила отправку миротворцев на Украину

Глава МИД Латвии Браже не исключила отправку миротворцев на Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава МИД Латвии Байба Браже не исключила возможность отправки военных на Украину в качестве миротворческого контингента, о чем высказалась газете El Pais.

«Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких военно-политических консультаций», — заявила политик.

По словам Браже, Латвия обязуется предоставлять Украине долгосрочную военную помощь в размере не менее 0,25 процента ВВП ежегодно. Министр считает, что все европейские страны должны прибегнуть к такой тактике.

Также она отметила, что Латвия готова увеличить взносы в НАТО. Политик заявила, что страна уже тратит 3,5 процента от ВВП и продолжит увеличивать эти расходы до 5 процентов.

Ранее в Кремле прокомментировали планы Европы отправить свои войска на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад не имеет единого мнения по этому вопросу.

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