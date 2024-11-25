В Кремле прокомментировали планы Европы направить своих военных на Украину

Песков: в Европе нет единства по планам отправки своих военных на Украину

В Европе нет единства по поводу инициативы направить свой военный контингент на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ранее, конечно, из разных европейских столиц уже звучали идеи отправки своих военных для участия в конфликте на Украине, но также высказывались и различные контраргументы, не в пользу этой инициативы. Поэтому единого мнения у европейцев по этому вопросу нет, но, конечно, появляются какие-то горячие головы», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что «неизвестно», насколько данная информация соответствуют действительности.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Причиной возобновления этих обсуждений стала победа избранного президента США Дональда Трампа и опасения за дальнейшее оказание военной помощи Киеву.