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12:01, 25 ноября 2024Мир

В Кремле прокомментировали планы Европы направить своих военных на Украину

Песков: в Европе нет единства по планам отправки своих военных на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

В Европе нет единства по поводу инициативы направить свой военный контингент на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ранее, конечно, из разных европейских столиц уже звучали идеи отправки своих военных для участия в конфликте на Украине, но также высказывались и различные контраргументы, не в пользу этой инициативы. Поэтому единого мнения у европейцев по этому вопросу нет, но, конечно, появляются какие-то горячие головы», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что «неизвестно», насколько данная информация соответствуют действительности.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что в странах Европы возобновились разговоры об отправке военных или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Причиной возобновления этих обсуждений стала победа избранного президента США Дональда Трампа и опасения за дальнейшее оказание военной помощи Киеву.

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