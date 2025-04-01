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17:43, 1 апреля 2025Ценности

Внешность 61-летней жены Пирса Броснана после похудения вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Внешность 61-летней жены ирландского актера Пирса Броснана Кили Шэй Смит после похудения вызвала споры в сети. Материал публикует Daily Mail.

71-летний артист с 61-летней супругой посетили премьеру сериала «Гангстерленд» в Нью-Йорке, США. Журналистка выбрала для мероприятия облегающее черное кружевное платье выше колена и босоножки на высоких каблуках в тон. Отмечается, что, предположительно, она сбросила 45 килограммов.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Очень красивая», «Всегда выглядит прекрасно», «Все время думала, что ее вес связан с состоянием здоровья или побочным эффектом лекарств. Она выглядит отлично», «Выглядит странно, когда тело уменьшается, но голова остается того же размера», «Великолепна и до и после [похудения]», «Смит носит черное, в котором любой выглядит стройнее, а если она и похудела, то не сильно», «Очевидно, это "Оземпик"», «Всегда была и будет стильной женщиной», — разошлись во мнениях юзеры.

В январе внешность 71-летней жены Стивена Спилберга Кейт Кэпшоу на новых фото также вызвала споры в сети.

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