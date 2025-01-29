Внешность 71-летней жены Стивена Спилберга на новых фото вызвала споры в сети

Внешность американской актрисы Кейт Кэпшоу на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 71-летнюю супругу режиссера Стивена Спилберга на прогулке с собакой в Нью-Йорке. На одном из кадров она позировала в синем пальто ниже колена, зеленой вязаной шапке и расклешенных черных джинсах. Также артистка надела коричневые ботинки на массивной подошве и рюкзак в тон. На другом фото она предстала в укороченном пальто и серых брюках.

Читатели издания оценили образы звезды фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» в комментариях. «Как бы то ни было, она остается очень красивой женщиной», «Выглядит хорошо для ее возраста», «Стильная и великолепная», «Стройная и имеет хороший вкус в одежде, но выглядит на свой возраст», «Выглядит ужасно», «Сделанное лицо, но она выглядит лучше [82-летнего американского актера Харрисона] Форда», «Слишком много ботокса и филлеров делают женщину неузнаваемой», «Вероятно, она перенесла много процедур, потому что пару лет назад выглядела действительно очень морщинистой и старой», — заявили юзеры.

Ранее в январе 75-летний американский актер Ричард Гир снялся с 41-летней женой Алехандрой Сильвой для испанской версии журнала Elle и вызвал споры в сети.