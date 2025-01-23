75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

Американский актер Ричард Гир снялся с женой Алехандрой Сильвой для испанской версии журнала Elle и вызвал споры в сети. На соответствующие фото обратило внимание издание Daily Mail.

75-летний артист и его 41-летняя избранница позировали на фото, обнимая друг друга. На одном из кадров Гир предстал в черном пиджаке и с зачесанными назад волосами. В свою очередь, Сильва надела белую рубашку с глубоким декольте, бюстгальтер пуш-ап и серебристое ожерелье в виде змеи. Также она примерила несколько подчеркивающих фигуру платьев.

Читатели издания высказались о съемке в комментариях. «Все еще нахожу Гира великолепным», «Прекрасная пара», «Ричард по-прежнему выглядит отлично», «На фото словно отец и дочь», «Гир красивый мужчина и стареет изящно, но он определенно похож на ее деда», «У него розовое как креветка лицо старика», «К сожалению, Гир не Кэри Грант [популярный в 1930-1960-е годы англо-американский актер], и разница в возрасте заметна», «Ричард Гир был красавчиком в свое время, но сейчас он выглядит как старик», — заявили юзеры.

В декабре внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в сети фразой «грязный и бездомный».