Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:52, 23 января 2025Ценности

75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @janwelters_official / @elle_spain

Американский актер Ричард Гир снялся с женой Алехандрой Сильвой для испанской версии журнала Elle и вызвал споры в сети. На соответствующие фото обратило внимание издание Daily Mail.

75-летний артист и его 41-летняя избранница позировали на фото, обнимая друг друга. На одном из кадров Гир предстал в черном пиджаке и с зачесанными назад волосами. В свою очередь, Сильва надела белую рубашку с глубоким декольте, бюстгальтер пуш-ап и серебристое ожерелье в виде змеи. Также она примерила несколько подчеркивающих фигуру платьев.

Читатели издания высказались о съемке в комментариях. «Все еще нахожу Гира великолепным», «Прекрасная пара», «Ричард по-прежнему выглядит отлично», «На фото словно отец и дочь», «Гир красивый мужчина и стареет изящно, но он определенно похож на ее деда», «У него розовое как креветка лицо старика», «К сожалению, Гир не Кэри Грант [популярный в 1930-1960-е годы англо-американский актер], и разница в возрасте заметна», «Ричард Гир был красавчиком в свое время, но сейчас он выглядит как старик», — заявили юзеры.

В декабре внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в сети фразой «грязный и бездомный».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Опрокинувшийся при смертельном ДТП школьный автобус на российской трассе сняли на видео

      В Раде заявили о возможности мобилизации студентов и преподавателей на каникулах

      МИД прокомментировал готовящийся диалог Трампа и Путина по Украине

      В Госдуме предложили обязать чиновников уведомлять о планах на отпуск

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше