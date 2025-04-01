Внук почетного гражданина Подмосковья на BMW отправил 19-летнюю девушку в реанимацию

Внук почетного гражданина подмосковного города Ногинска на BMW отправил 19-летнюю девушку в реанимацию. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».
По сведениям издания, 22 марта на улице Декабристов родственник почетного гражданина Московской области на большой скорости совершил столкновение с машиной Lada.
После удара BMW X6 вынесло на обочину, где в этот момент находилась прохожая. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. За ее жизнь продолжают бороться медики.
Знакомые отметили, что водитель иномарки регулярно нарушал правила дорожного движения, управляя BMW в алкогольном опьянении и без номерных знаков.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный 19-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП. Молодого человека задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.