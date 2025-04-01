Внук почетного гражданина Подмосковья на BMW отправил 19-летнюю девушку в реанимацию

«112»: Внук почетного гражданина Ногинска на BMW отправил 19-летнюю в реанимацию

Внук почетного гражданина подмосковного города Ногинска на BMW отправил 19-летнюю девушку в реанимацию. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, 22 марта на улице Декабристов родственник почетного гражданина Московской области на большой скорости совершил столкновение с машиной Lada.

После удара BMW X6 вынесло на обочину, где в этот момент находилась прохожая. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. За ее жизнь продолжают бороться медики.

Знакомые отметили, что водитель иномарки регулярно нарушал правила дорожного движения, управляя BMW в алкогольном опьянении и без номерных знаков.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный 19-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП. Молодого человека задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.