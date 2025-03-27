19-летний россиянин на BMW устроил смертельное ДТП и попал на видео

В Новосибирске пьяный 19-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП

В Новосибирске пьяный 19-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как иномарка ночью на большой скорости проезжает по перекрестку. Водитель, нарушая все правила, таранит проезжающую машину, от удара авто вылетает на тротуар.

Как утверждает Baza, BMW и тонированный Mercedes без номеров устроили гонку на Красном проспекте. На перекрестке с улицей Гоголя водитель джипа пролетел на красный свет и врезался в бок Hyundai Solaris, который двигался на зеленый сигнал светофора. Другой участник заезда затормозил перед красным светом.

Двух пассажиров Hyundai Solaris спасти не удалось, еще троих доставили с травмами в больницу. За рулем BMW находился 19-летний молодой человек. Его задержали, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Крыму свыше 30 человек оказались в больнице после аварии с рейсовым автобусом.