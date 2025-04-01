Военблогер Подоляка: Российское общество не выдержало экзамена на патриотизм

Российское общество не выдержало экзамена на патриотизм. Об этом заявил блогер Юрий Подоляка, освещающий ход российско-украинского конфликта.

Так он отреагировал на сообщение блогера Светланы Пикты о якобы безразличии российских медиа к ситуации вокруг одного из участников специальной военной операции (СВО), мать которого не прошла процедуру фильтрации в одном из московских аэропортов.

По мнению Подоляки, гражданское общество не в полной мере справляется со взятой на себя обязанностью, которую блогер описал как защита русских людей на Украине. Он заявил о недоработках, когда речь идет о том, чтобы исправить несправедливость в ряде конкретных случаев. Ситуацию, в которой оказались боец СВО и его мать, Подоляка называл вопиющей.

Ранее жена другого участника спецоперации заявила, что вернувшегося в Россию после обмена мужа бросили в аэропорту без денег. При этом документов об окончании службы бойцу также не выдали. Затем еще примерно месяц солдат был лишен свободы из-за подозрения в сотрудничестве с Украиной.