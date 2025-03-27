Освобожденного из украинского плена бойца СВО бросили в аэропорту без денег после обмена

Daily Storm: Бойца СВО бросили в аэропорту без денег сразу после обмена

Участника специальной военной операции (СВО) бросили в аэропорту сразу после обмена. Об этом сообщает издание Daily Storm, журналисты которого побеседовали женой бойца.

Мужчина отправился в зону боевых действий из колонии. Для его жены, по ее же признанию, это стало неожиданностью. Вскоре солдат перестал выходить на связь.

Выяснилось, что военнослужащий попал в плен. Через несколько месяцев он позвонил жене и рассказал ей, что получил свободу. В том же разговоре бывший пленный признался, что его бросили в аэропорту без денег и документов об окончании службы.

Мужчина обратился за помощью в Дом офицеров, после чего пропал. Выяснилось, что там его заключили под стражу из-за подозрения в сотрудничестве с Украиной. Дома боец оказался еще через месяц.

Ранее другого бойца СВО, который лишился ног в зоне боевых действий, нашли живущим на улице в Забайкалье. Мужчина остался без крыши над головой после ссоры с братом, у которого он гостил после возвращения из зоны спецоперации. После изгнания боец поселился на берегу реки, поддерживая свои силы сухими пайками.