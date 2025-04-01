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13:24, 1 апреля 2025Силовые структуры

Воры украли три резиновые попы из секс-шопа

В Екатеринбурге трое воров украли из секс-шопа три резиновые попы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге трое воров ворвались в секс-шоп и украли три резиновые попы. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, кража произошла ночью 1 апреля. Мужчины зашли в магазин, достали с полки мастурбаторы, вытащили деньги из кассы и сбежали. Стоимость украденных игрушек для взрослых от 14 до 25 тысяч рублей, уточнил владелец магазина. Из кассы пропало еще почти 30 тысяч рублей.

Отмечается, что сначала злоумышленники хотели украсть четыре коробки, но не смогли их унести, и бросили одну из них на улице. Бизнесмен пока не подал заявление в полицию.

Ранее в Краснодаре мужчина ограбил интим-салон ради нунчак из резиновых пенисов.

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