Воюющий за ВСУ наемник Гарри Роу пожаловался на прохлаждающихся в кафе коллег

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) британский наемник Гарри Роу пожаловался на прохлаждающихся в кафе коллег, которые не стремятся участвовать в боевых действиях. Об этом он рассказал газете Business Insider.

«Это кто-то, кто носит украинскую военную форму, зачастую не принадлежит ни к какому подразделению, кто даже не служит в украинской армии. (...) [Они сидят в] кофейнях, например, во Львове или Одессе», — отметил наемник.

Роу также подчеркнул, что считает таких людей «крикунами», которые, несмотря на свою воинственную риторику, боятся приблизиться к зоне боевых действий.

23 марта газета The Times сообщала, что американские наемники, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня. При этом отмечается, что приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа стал для американских наемников ударом. Также они пожаловались на огромные потери.